Kovid misiniz yoksa sinüzit mi?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte sinüzit şikâyetleri artış gösterirken, Kovid-19 ile benzerlik taşıyan belirtiler nedeniyle hastalar korku yaşıyor. "Temaslı değilseniz ve aşılarınızın tamamını olmuşsanız korkmanıza gerek yok" diyen Doç. Dr. Osman Halit Çam, rahatlatıcı açıklamalarda bulundu.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarının sebebinin soğuk algınlığı, grip ve sinüzitlerden kaynaklandığını vurgulayan Çam, bu hastalıklar ve tedavileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kulak Burun Boğaz ve Medikal Estetik Uzmanı Doç. Dr. Osman Halit Çam, “Soğuk algınlığı genelde birkaç gün içerisinde geçen, hastanın hafif kırgınlık yaşadığı durumlar oluyor. Grip biraz daha ağır geçiyor soğuk algınlığına göre. Biraz daha kas ağrıları, yorgunluk, baş ağrıları gibi belirtiler oluyor. Bunlar yeteri kadar tedavi edilmezse o zaman sinüzitlere dönebiliyor. Burun akıntıları artabiliyor” dedi.

Sinüzitlerin kafatasında yer alan sinüslerin fonksiyonunun bozulmasıyla oluştuğunu ifade eden Doç. Dr. Osman Halit Çam, “Sinüsler kafatasımızda yer alan hava dolu boşluklardır. Bunların birtakım fonksiyonları var. Bu fonksiyonları yerine getirmedeki en büyük yardımcı organ ise bu boşlukları örten mukoza dediğimiz yapılardır. Bu mukozaların fonksiyonları bir kere soluduğumuz havayı ısıtmak, nemlendirmek, filtrelemek, tüm bunları işlediği havayı akciğerlere göndermek. Eğer bu fonksiyonlar herhangi bir şekilde bozulursa o zaman akciğerlere sağlıksız, filtre edilmemiş hava gelir, bronşlarda ve akciğerlerde hiç istemediğimiz durumlar ortaya çıkar.

Solunum yolu enfeksiyonlarının tedavi edilmemesi nedeniyle sinüslerdeki hava boşluklarının tahliye giderlerinde problemler oluşuyor. Örneğin çok yağış alan bir barajın gider kapaklarının dar olduğunu düşünün. O zaman içeride giderek artan ciddi bir basınç söz konusu olacak. Artan basınca karşı kapaktan yeterince tahliye olmadığından dolayı birtakım semptomlar olacak. Sinüslerde yaşanan sıkıntılar da tam da buna benzer bir durum” diyerek hastalığın nasıl meydana geldiğini anlattı.