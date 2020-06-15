  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kovid-19'u yenen Şemdinli Belediye Başkanı Saklı görevine başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:10:16 -
Kovid-19'u yenen Şemdinli Belediye Başkanı Saklı görevine başladı

HAKKARİ(AA) - Hakkari'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek evdeki karantina sürecini tamamlayan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı görevine döndü.

İlçede 22 Mayıs'ta Şemdinli Devlet Hastanesinde yapılan testinin pozitif çıkmasıyla hastaneye yatırılan ve tedavi sürecinin tamamlanmasıyla taburcu edilen Saklı, evdeki karantina sürecini de tamamladı.

Sabah belediye binasında personelle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Saklı, daha sonra yapımına başlanan olimpik havuz inşaatında incelemelerde bulundu.

Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünden itibaren görevine başladığını belirterek, kaldıkları yerden halka hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Bu süreçte ilgilerinden dolayı bütün sağlık çalışanlarına, ilçe halkına, arayıp soran herkese teşekkür eden Saklı, şöyle konuştu:

"Halkımız, hakkımızda bazı gazetelerde çıkan spekülatif haberlere itibar etmesinler. Bütün öğrencilerimizin sağlık durumları iyi, sınava hazırlanıyorlar. İnşallah güzel başarılar elde ederler. Biz başka illerde sınava giren öğrencilere maddi imkan sağlayacağız. Onlara destek olmaya devam edeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı