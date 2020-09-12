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Aktüel Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1201, Brezilya'da 874, Meksika'da 534 kişi öldü
Aktüel

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1201, Brezilya'da 874, Meksika'da 534 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-12 09:21:01 -
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1201, Brezilya'da 874, Meksika'da 534 kişi öldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1201, Brezilya'da 874, Meksika'da 534 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1201 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 77 bin 472'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 97 bin 570 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 659 bin 984'e çıktı.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 3 milyon 624 bin 196 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya ülkeleri arasında günlük olarak en yüksek vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'inci, toplam can kaybı sayısında 3'ncü sırada yer alıyor.

- Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 874 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 130 bin 396'ya, vaka sayısı da 43 bin 718 artarak 4 milyon 282 bin 164’e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 530 bin 655 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 534 artarak 70 bin 183'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 935 artışla 658 bin 299'a çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 463 bin 764 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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