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Aktüel Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1095 kişi öldü
Aktüel

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1095 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-02 08:37:11 -
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1095 kişi öldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1095 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1095 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 99 bin 773'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 81 bin 484 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 394 bin 68'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 5 milyon 352 bin 78 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke" konumunda bulunuyor.

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