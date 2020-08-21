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Aktüel Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 800 bini geçti
Aktüel

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 800 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-08-21 22:23:33 -
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 800 bini geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 800 bin 34'e, vaka sayısı 23 milyon 27 bin 888’e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 178 bin 68 ölümle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 112 bin 670 ile Brezilya, 59 bin 106 ile Meksika, 55 bin 928 ile Hindistan, 41 bin 405 ile İngiltere, 35 bin 427 ile İtalya, 30 bin 480 ile Fransa, 28 bin 838 ile İspanya, 27 bin 34 ile Peru ve 20 bin 376 ile İran izledi.

Türkiye’de can kaybı sayısı 6 bin 80 oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 15 milyon 634 bin 569 kişi iyileşti, 6 milyon 592 bin 757 kişinin tedavisi ise sürüyor.


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