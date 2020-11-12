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Aktüel Kovid-19'a yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin tedavisi hastanede sürüyor
Aktüel

Kovid-19'a yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin tedavisi hastanede sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:08:38 -
Kovid-19'a yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin tedavisi hastanede sürüyor

KİEV (AA) - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin tedavisi hastanede devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Danışmanlarından Mihayl Podolyak, Ukrainskaya Pravda'ya verdiği röportajda, Zelenskiy ve Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın tedavisinin hastanede sürdüğünü belirtti.

Podolyak, protokolün sıkı bir şekilde takip edildiği ve Zelenskiy ile Yermak'ın yanına kimsenin alınmadığı bilgisini paylaşarak, Zelenskiy'nin görüşmelerini çevrim içi yapabilmesi için teknik cihazların olduğu özel bir odada kaldığını kaydetti.

Zelenskiy, 9 Kasım'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.


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