“Kovid-19’a rağmen gümrüklerde rekor yakalamaya imza attık”

Pekcan, “Gümrük süreçlerindeki hizmet kalitesinin üst seviyede tutulması ve her daim geliştirilmesi için ileri teknolojiyi yakından takip ediyor, teknoloji odaklı pek çok projemizi hayata geçiriyoruz” dedi.

Kritik önem arzediyor

Gümrük teşkilatı mensuplarının aynı zamanda uluslararası gümrük camiasının da temsilcileri olduğuna işaret eden Pekcan, mesleğin geçerliliğini ve önemini artırarak sürdürdüğünü söyledi. Pekcan, gümrük süreçlerinin gerek küresel ekonomi ve ticaretin gelişimi gerekse insan sağlığı ve ulusların güvenliğinin gözetilmesi açısından kritik önem arz etmeye devam ettiğini bildirdi. Mümkün olan en modern ve etkin uygulamaları temin etme bilinciyle çalıştıklarını dile getiren Pekcan, Kovid-19 salgınının gümrüklerin işleyişi bakımından büyük zorluklar getirdiğine dikkati çekti. Bakan Pekcan, ülke olarak oluşan yeni şartlara çok hızlı reaksiyon gösterdiklerini ifade ederek, “Temassız Ticaret” uygulamasıyla gümrüklerdeki etkinliği koruduklarını, ürün sevkiyatlarının devamlılığını sağladıklarını ve gümrüklerde görevli personelin süreci başarıyla yönettiğini anlattı.

“Başarılı teşkilatımızı tebdrik ediyorum”

Teknolojinin sahadaki tecrübenin tam ikamesi olamayacağını dile getiren Pekcan, “Bu bağlamda teknolojiyi sahadaki tecrübeyle harmanlayarak, etkin sonuçlar almaya devam edeceğimize olan inancım tamdır.” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Pekcan, geçen yıl kaçakçılıkla mücadelede elde edilen somut başarıların bunun güzel bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Salgın nedeniyle küresel ölçekte ekonomik aktivite ve hareketlik azalmış olmasına rağmen gümrüklerimizde rekor nitelikte pek çok yakalamaya imza attık. Bu vesileyle 2020 yılında gerek salgınla mücadelede gerekse kaçakçılıkla mücadele anlamında sergilenen başarılı performans nedeniyle tüm teşkilatımızı bir kez daha canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Başarılı personele ödül

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük teşkilatı içinde çalışmaları ve başarılarıyla emsalleri arasında ön plana çıkan personele de ödüllerini takdim etti. Ödül almaya hak kazanan personeli tebrik ederek üstün başarılarının devamını dileyen Pekcan, özel sektörden ve paydaş kuruluşlardan da ödül alacak isimler olduğunu bildirdi. Türkiye olarak her zaman insanlık ve uluslararası iş birliği adına ortaya konacak her girişime, her projeye etkin katkı sunmaya hazır olduklarını vurgulayan Pekcan, düzenlenen ödül töreninde Liyakat Sertifikası almayı hak kazananlara da belgelerini verdi.