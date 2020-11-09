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Aktüel Kovid-19'a karşı yeni önlemler, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini azalttı
Aktüel

Kovid-19'a karşı yeni önlemler, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini azalttı

Ekimde eksi 8,3 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1,7 puanlık düşüşle eksi 10 puana geriledi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 15:22:42 -
Kovid-19'a karşı yeni önlemler, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini azalttı

BERLİN (AA) - Avrupa'da Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vakalardaki artış hızının düşmesi için uygulamaya konulan yeni tedbirler, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini olumsuz etkiledi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, ekimde eksi 8,3 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1,7 puanlık düşüşle eksi 10 puana geriledi. Beklenti, endeksin eksi 15 puana düşmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 18,8 puandan 15,3 puana inerek mayıstan beri en düşük seviyeye geriledi.


- "Tedbirler, yatırımcılar üzerinde korkulandan daha az etkiye neden oldu"


Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, birçok AB ülkesinde tekrar uygulamaya konulan Kovid-19 tedbirlerinin yatırımcılar üzerinde korkulandan daha az etkiye neden olduğunu, bunun Asya piyasalarındaki olumlu ekonomik faaliyetler ve ABD'de Kovid-19'a yönelik sert tedbirlerin olmamasından kaynaklandığını vurguladı.

Analistler, Avrupa'da günlük hayattaki yeni kısıtlayıcı tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de kıtadaki ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonomilerin yeniden küçülmesini bekliyor.

Yatırımcı güveni anketi, 5-7 Kasım'da, 1.114 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

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