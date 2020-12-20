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Aktüel Kovid-19 vakalarının artması üzerine Greater Sydney bölgesinde yeni kısıtlamalara gidildi
Aktüel

Kovid-19 vakalarının artması üzerine Greater Sydney bölgesinde yeni kısıtlamalara gidildi

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:59:29 -
Kovid-19 vakalarının artması üzerine Greater Sydney bölgesinde yeni kısıtlamalara gidildi

ANKARA (AA) - Avustralya'nın en kalabalık eyaleti Yeni Güney Galler'in Greater Sydney bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yükselişe geçmesi üzerine yeni kısıtlamalar getirildi.

BBC'nin haberine göre, Central Coast ve Blue Mountains'ı da içine alan bölgede, 250 binden fazla kişinin çarşamba gününe kadar iş, egzersiz, zaruri alışveriş ve muhtaçlara yardım dışında evlerinden ayrılmaları yasaklandı.

Bölgede, ev toplantılarının azami 10 kişiyle sınırlı tutulması istendi.

Greater Sydney'in Northern Beaches bölgesinde, son 24 saatte 30 yeni Kovid-19 vakasına rastlanması üzerine kısıtlamalara gidilirken, Yeni Güney Galler'e komşu Victoria eyaleti de Greater Sydney ve Central Coast'tan ziyaretçilere kapılarını bu geceden itibaren kapatıyor.

Güney Avustralya eyaleti de gece yarısından itibaren Greater Sydney'den geleceklerin 14 gün karantinaya alınacaklarını açıkladı.

Northern Beaches bölgesinde bulunanların ise eyalete girişine izin verilmeyecek.

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