Helvasını çoktan yemişler! Küçük İbo estetik ameliyatla bambaşka birine dönüştü

1990’lı yıllarda ‘Küçük İbo’ ismi ve ‘Helvanı yerim senin’ büyük bir çıkış yakalayan İbrahim Küçük’ün son hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Henüz 12 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in konserinde sahneye çıkarak tanınan Küçük İbo, o günden sonra müzik dünyasında hızlı bir yükseliş yaşamış, albümleri yüz binlerce satışa ulaşmış ve kendi adını taşıyan bir dizide de rol almıştı.

GÖRENLER TANIYAMADI

Yıllar içerisinde gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden 42 yaşındaki şarkıcının son görüntüsü yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede çok sayıda yorum alırken, Küçük İbo’nun geçirdiği değişim dikkatlerden kaçmadı.

Estetik ameliyatı olduğu gözlerden kaçmayan İbrahim Küçük'ü görenler tanımakta zorlandı.