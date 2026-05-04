Hat-tick yaptı zirveye göz kırptı! Gol krallığında yarış kızıştı!
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligde 32. haftanın tamamlanmasının ardından gol krallığı listesi yeniden güncellendi.
Son Başakşehir maçında 3 golle yıldızlaşan Talisca, ligin bitimine iki hafta kala krallık yarışını kızıştırdı.
İşte gol krallığında güncel sıralama:
12- Davie Selke | Başakşehir | 22 maç - 9 gol
11- Ernest Muci | Trabzonspor | 26 maç - 10 gol
10- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 25 maç - 10 gol
9- Juan | Göztepe | 30 maç - 11 gol
8- Marco Asensio | Fenerbahçe | 24 maç - 11 gol
7- Felipe Augusto | Trabzonspor | 31 maç - 13 gol
6- Victor Osimhen | Galatasaray | 21 maç - 13 gol
5- Mauro Icardi | Galatasaray | 29 maç - 14 gol
4- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 27 maç - 14 gol
3- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 29 maç - 19 gol *** Son maç hat-trick yaptı
2- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 32 maç - 20 gol
1- Paul Onuachu | Trabzonspor | 28 maç - 22 gol
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23