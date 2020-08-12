  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için arabasına maske taktı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:33:48 -
Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için arabasına maske taktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan esnaf Melih Erakyol, önüne büyük bir maske bağladığı 1973 model Vosvos ile sokaklarda gezerek maske kullanımı konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

İlçede mobilyacılık yapan, aynı zamanda Küçük Menderes Vosvos Gönüllüleri Derneğinde başkanlık görevini yürüten Erakyol, bazı vatandaşların maske kullanımı zorunluluğuna uymadığını görünce farkındalık yaratmak için harekete geçti. Erakyol, "Limonata" adını verdiği 1973 model Volkswagen otomobilinin önüne takmak için maske hazırladı.

Maskeyi bağladığı otomobiliyle ilçe sokaklarında gezen Erakyol, çok sayıda vatandaşın dikkatini çekmeyi başardı.

Erakyol, AA muhabirine, insanların Kovid-19 tedbirleri konusunda yeteri kadar titiz davranmadığını söyledi.

"Vosvos'uma maske takarak halkın duyarlılığını artırmak istedim." diyen Erakyol, şöyle konuştu:

"Marttan bu yana maske hayatımızın bir parçası haline geldi. Vaka sayıları artmasına rağmen halkımızın bu konuda duyarlı davranmadığını görüyoruz. Maskesiz dolaşan insanlarımızı görüyoruz. Bu konuda bir nebze bizim de faydamız olursa ne mutlu. Özellikle sağlık çalışanlarımız canla başla bu kadar gayret gösterirken en azından bizim de maske takarak, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyarak onlara destek olmamız gerekiyor."

Erakyol, otomobilini görenlerin gülümsediğini, bazı vatandaşların taktıkları maskelerini göstererek selam verdiğini de sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi
Siyaset

'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan rüşvet skandalı ortaya çıktı. İmamoğlu yönetimindeki ..
CHP'den 'Oruç Reis' açıklaması
Gündem

CHP'den 'Oruç Reis' açıklaması

Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan her türlü tasarruf yetkisi olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcı..
Orhan Miroğlu yeni parti mi kuruyor? Açıklama yaptı
Siyaset

Orhan Miroğlu yeni parti mi kuruyor? Açıklama yaptı

Yeni parti kuracağı yönündeki iddialarla ilgili açıklamada bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve 25 ve 26. Dönem Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu,..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı