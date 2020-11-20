"Kovid-19 tedbirleri" Orta ve Doğu Karadeniz'de uygulanmaya başlandı

TRABZON (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla Orta ve Doğu Karadeniz'deki illerde hayata geçirildi.

Bu kapsamda, ekiplerce alışveriş merkezleri, lokanta, market, kafeterya ve kuaför gibi iş kapalı olması gereken yerleri denetleyen ekipler, sadece paket servis verebilecek yeme ­içme yerlerini de kontrol etti.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta sürdürülen denetimlerde ayrıca vatandaşlar, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymaları konularında uyarıldı.

Yapılan denetim ve uyarılar sonrası şehirlerde kurallara büyük oranda uyulduğu gözlendi.







