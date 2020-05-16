  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Benzin ve motorine zam

BİM’de kârlı dönem

BİM’de kârlı dönem

Fatih'te film gibi görüntüler! Polis silah çekmek zorunda kaldı

Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
için kalan
Aktüel

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kararları ihlal eden 5 bin 831 araç sürücüsüne para cezası verildi, 191 iş yeri sahibine idari ve adli işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:25:47 -
Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kararları ihlal eden 5 bin 831 araç sürücüsüne para cezası verildi, 191 iş yeri sahibine idari ve adli işlem yapıldı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı