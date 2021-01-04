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Aktüel Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Aktüel

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 05:03:58 -
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
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