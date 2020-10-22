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Aktüel Kovid-19 tedbirleri kapsamında anonslarda vefat edenlerin defin günü, yeri ve saati söylenmeyecek
Aktüel

Kovid-19 tedbirleri kapsamında anonslarda vefat edenlerin defin günü, yeri ve saati söylenmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:13:02 -
Kovid-19 tedbirleri kapsamında anonslarda vefat edenlerin defin günü, yeri ve saati söylenmeyecek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, vefat eden vatandaşların defin günü, yeri ve saati duyurulmayacak.

Kırklareli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı.

Kurul kararınca il sınırları içerisinde vefat eden kişilere ilişkin, camilerde ve belediyelerce yapılan anonslara kısıtlama getirildi.

Bu kapsamda anons ve selalarda vefat eden vatandaşların kimlik bilgilerinin dışında, defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmemesine, belediye başkanlıkları, müftülüklerce ölümlerle ilgili anons ve duyuru yapılmamasına karar verildi.

Salgın süresince mevlitler, birinci derece yakın akrabaların katılımıyla sınırlı tutulacak şekilde düzenlenebilecek.

Ayrıca belediye ve camilerden, 3 saat aralıklarla vatandaşlar tedbirler hakkında bilgilendirilecek.


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