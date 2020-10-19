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Aktüel Kovid-19 tedavisi süren FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, solunum cihazına bağlandı
Aktüel

Kovid-19 tedavisi süren FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, solunum cihazına bağlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:39:39 -
Kovid-19 tedavisi süren FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, solunum cihazına bağlandı

KUDÜS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren ve dün bir İsrail hastanesine sev kedilen Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlandı.

Ureykat'ın sevk edildiği Batı Kudüs'teki Hadasah Hastanesi'nden yapılan açıklama, FKÖ Genel Sekreteri'nin dün geceyi sakin geçirdiği ancak sabah saatlerinde durumunun kötüleştiği belirtildi.

Solunum sıkıntısı nedeniyle Ureykat'ın solunum cihazına bağlandığı ifade edilirken, kendisine bakteriyel enfeksiyon tedavisi de uygulandığı dile getirildi.

Ureykat'ın Kovid-19 testi 8 Ekim'de pozitif çıkmış ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentindeki evinde tedavisine başlanmıştı.

ABD'de 2017'de akciğer nakli yapılan Ureykat, durumunun ağırlaşması üzerine dün Eriha'dan Batı Kudüs'teki Hadasah Hastanesi'ne nakledilmişti.


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