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Aktüel Kovid-19 tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu edildi
Aktüel

Kovid-19 tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:00:54 -
Kovid-19 tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu edildi

BURDUR (AA) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, hastanedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Ercengiz, klinik tablosundaki olumlu gelişmeler sonucu taburcu edildi.

Ercengiz'in tedavisine evden devam edilecek.

Sosyal medya hesabından, 6 Kasım'da eşinin ve kendisinin son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyuran Ercengiz, kan oksijen doygunluğunun düşmesi üzerine gözetim altında tutulabilmesi için hastaneye sevk edilmişti.

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