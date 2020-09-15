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Aktüel Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil
Aktüel

Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:34:39 -
Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil

ANTALYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü belirtilerek, "Son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabildir." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

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