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Aktüel

Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden şiir okuyup türkü söyleyerek ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:54:32 -
Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden şiir okuyup türkü söyleyerek ayrıldı

ORDU (AA) - Ordu'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen kişi taburcu edilirken tedavi sürecinde yazdığı şiiri ve türküyü seslendirdi.

Kovid-19 testi "pozitif" çıkan 67 yaşındaki Naip Arıgün, Altınordu ilçesindeki bir özel hastanede tedavi altına alındı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir tedavi gören Arıgün, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Arıgün, hastaneden ayrılırken tedavi sürecinde kendi yazdığı şiir ve türküyü seslendirdi.

İki çocuk babası Naip Arıgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da ikamet ettiğini ve bir süre önce annesinin vefatı dolayısıyla memleketi Ordu'ya geldiğini söyledi.

Mesudiye ilçesinde annesini toprağa verdikten sonra koronavirüse yakalandığını anlatan Arıgün, 14 gün boyunca tedavi gördüğünü ifade etti.

Arıgün, bu süreçte kendisine destek olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Tedavi sürecinde "Hemşirem" adlı şiir ve türkü hazırladığını belirten Arıgün, "Taburcu olurken bu şiirimi ve türküyü söyleyeceğimi belirtmiştim. Bugün yazdığım şiir ve türküyü okuduğum için ayrıca mutlu oldum." dedi.

Ordu Medikal Park Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Necla Hare Kurt ise Naip Arıgün'ü taburcu etmeninin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Kendisi bu süreci atlattı. Tüm vatandaşlarımızdan sosyal mesafelerine uymalarını ve maske kullanımına dikkat etmelerini istiyoruz." diye konuştu.


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