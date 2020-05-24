Kovid-19 salgınında "evde sağlık" bekleyenler hizmetsiz kalmadı

İSTANBUL (AA) - ADEM KOÇ - Tuzla Devlet Hastanesi evde sağlık ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında çalışmalarına ara vermeyerek, kayıtlı 4 bin ve hizmet talep eden 1077 hastayı tedavi etti.

Sağlık çalışanları, Kovid-19 salgını dolayısıyla büyük fedakarlıkta bulunarak, sahada ve hastanelerde hastalara şifa olmak için ellerinden gelenin fazlasını yapıyor.

Kentte oluşturduğu çalışma sistemiyle Sağlık Bakanlığınca "Evde Sağlıkta Tuzla Modeli" olarak literatüre alınan ve çalıştaylarda örnek uygulama olarak incelenip Türkiye geneline yayılan Tuzla Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi, pandemi sürecinde de çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Aktif kayıtlı hasta sayısı 13 bin 455 olan ve 17 ekibin görev yaptığı merkezde, 1 Nisan-15 Mayıs'ta 3 bin 956 hastaya 7 bin 678 ziyaret gerçekleşti.

Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Bozhalil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde sağlık biriminin çok önemli olduğunu, pandemi sürecinde bu hizmette kesinlikle bir aksama meydana gelmediğini söyledi.

Daha fazla hizmet için ekipleri artırdıklarını belirten Bozhalil, "Biz Tuzla devlet Hastanesi evde sağlık ekibi olarak Tuzla, Pendik, Karta, Maltepe ve Sultanbeyli ilçelerine hizmet götürüyoruz. Kayıtlı toplam 14 bin'e yakın hastamız var. Pandemi sürecinde yaklaşık 4 bin hastaya 7 bin 750 ev ziyareti gerçekleştirdik, bunlar normal hastalarımızdı. Ayrıca pandemiden dolayı hizmet talep eden 1077 hastaya da 1677 evde ziyaret gerçekleştirdik." dedi.

Ekibin içerisinde doktor hemşire, sağlık memuru, psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı ve fizyoterapistlerin olduğunu belirten Bozhalil, grupların her gün evlere hasta ziyaretlerine gittiklerini ve tedavi için çalıştıklarını dile getirdi.

Pandemi sürecinde evde sağlık hizmeti ekiplerinin de bir başarı öyküsü yazdığını söyleyen Bozhalil, şöyle konuştu:

"Düşünün ki bir sürü eve gidiyorsunuz, Allah'a şükür hiçbir personelimizde bulaş olmadı. O yüzden de personelimiz çok özverili bir şekilde çalışma gerçekleştirdi, ekiplerimiz müthiş çalıştı. Evde sağlık başlı başına bir başarı öyküsüydü bence. Diğer sağlık hizmetlerinde de çok büyük bir aksama olmadı, poliklinik hizmetleri devam etti, merkez hastanemizde de belli branşlarda poliklinik hizmetlerimiz MHRS ile randevu alan hastalarımıza hizmet vermeye devam etti, büyük bir aksaklık olmadı."

- "Tuzla modeli Türkiye'de benimsenmiş bir model"

Tuzla İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Karakaşlı da pandeminin ister istemez bazı hizmetlerin aksamasına sebep olabileceğini belirtti.

Tuzla Devlet Hastanesinin pandemi hastanesi olarak ilan edilmesiyle diğer bütün branşlardaki çalışmaların minimuma indirildiğini, hastalara diğer üç özel hastanede müdahale ettiklerini hatırlatan Karakaşlı, şunları kaydetti:

"Evde sağlık hizmetlerinde bir aksama yaşamadık. Zaten Tuzla modeli Türkiye'de benimsenmiş bir model evde sağlık açısından. Bütün ekipler sahada, neredeyse günün 20 saati bu vakalara müdahale ediyorlar. Evde sağlık hizmetlerinde bir aksama yaşatmadık, bu önemli bir konuydu bizim için. Şu an hala çalışmalarımız Tuzla Devlet Hastanesi tarafından devam etmektedir."

İstanbul 1. Bölge Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Dr. Hatice Esin Temiz ise verdikleri hizmette bir aksama olmadığını, aksine evde sağlık hizmeti olarak yoğunluğun arttığını belirtti.

Pandemi sürecinde daha çok çalıştıklarına dikkati çeken Temiz, "Daha önce sadece bağımlı hastalara hizmet verirken şimdi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hastalara da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hizmet veriyoruz. Kronik hastalığı olan ve hastaneye gidemeyecek hastalara da bu dönemde sağlık hizmeti götürüyoruz. Hizmetlerimizde bir aksama olmadı, buna uygun gerekli önlemleri aldık, aksatmadan bu sürecin üstesinden gelmeye çabalıyoruz." diye konuştu.



