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Aktüel Kovid-19 nedeniyle vefat eden avukat Necip Kibar'ın cenazesi toprağa verildi
Aktüel

Kovid-19 nedeniyle vefat eden avukat Necip Kibar'ın cenazesi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:38:59 -
Kovid-19 nedeniyle vefat eden avukat Necip Kibar'ın cenazesi toprağa verildi

GİRESUN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi avukat Necip Kibar'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Dün, İstanbul Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kibar'ın naaşı Giresun'un Görele ilçesi Umutlu köyüne getirildi.

Umutlu Köyü Camisi'nde düzenlenen törende, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık oluşmaması için 4 kez cenaze namazı kılındı. Törende sosyal mesafeye dikkat edildi.

Kibar'ın naaşı kılınan namazların ardından aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kibar'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ve vatandaşlar katıldı.

1961 yılında Giresun'da doğan Necip Kibar, Fatih'te Pertevniyal Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İnsan hakları ihlallerinin yaşandığı alanlarda mağdurların avukatlığını yapmasıyla bilinen Kibar, aktif bir hukuk insanı olarak kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davaya avukat olarak katıldı.

Kibar, 28 Şubat döneminde başta başörtülü öğrenci ve öğretmenler olmak üzere kamudan ihraç edilen memurların da avukatlığını yaptı.

Mavi Marmara ve Yasin Börü gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda da avukatlık yapan Kibar, 15 Temmuz şehit yakınlarının da avukatlığını üstlendi.

Aynı zamanda Uluslararası Hukukçular Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Kibar, birlik faaliyetleri kapsamında Moro, Filistin, Yemen, Kudüs ve Mısır'daki mağdurlar için hukuki destekte bulundu. Necip Kibar, evli ve üç çocuk babasıydı.



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