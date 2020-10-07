Kovid-19 nedeniyle izolasyonda olan çalışanların rapor için sağlık kuruluşlarına gitmeleri gerekmeyecek

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören veya yüksek bulaş riski tespit edilen çalışanlar için filyasyon ekiplerinin, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) üzerinden düzenlediği istirahat raporlarının SGK tarafından otomatik olarak işleme alınacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 pandemisinin başından itibaren çalışanlara yönelik verilen desteklere bir yenisini daha eklediklerini, geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli olan istirahat raporu ile ilgili süreci kolaylaştırdıklarını belirtti.

Mevcut uygulamada koronavirüse yakalanan çalışanların istirahat raporu almak için hekimlere başvurduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz."

Bakan Selçuk, uygulamaya ilişkin, "İzolasyonda olması nedeniyle çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz. Aynı zamanda toplum sağlığı için bulaş riskini azaltarak, hastanelerimizdeki yükü de hafifletmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.







