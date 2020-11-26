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Ekonomi Kovid-19 makarna ihracatını yarım milyar dolara taşıdı
Ekonomi

Kovid-19 makarna ihracatını yarım milyar dolara taşıdı

Türkiye’nin makarna ihracatının büyük kısmının yapıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yılın 10 ayında yaklaşık yarım milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 22:27:00 -
Kovid-19 makarna ihracatını yarım milyar dolara taşıdı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, birliğe bağlı Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Kahramanmaraş ile Kilis’ten yurt dışına 969 bin 226 ton makarna ihraç edildi. GAİB üyesi firmalar, bu yılın 10 aylık dönemindeki ihracattan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28’lik artışla 480 milyon 841 bin dolar gelir elde etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu’nun makarna üretim ve ihracatında önemli rol aldığını belirtti. Türkiye’nin dünyada önemli makarna üreticilerinden olduğuna dikkati çeken Altunkaya, “Türkiye, makarna türleri ele alındığında ihracat anlamında Avrupa’da ikinci, dünyada dördüncü en büyük makarna ihracatçısı konumundadır” dedi.

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