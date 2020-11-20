Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

Bursa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ticarette salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların genel olarak uyumlu olduğu görüldü. Bursa'da tedbirler kapsamında restaurant, cafe ve restaurant gibi işletmeler saat 20: 00'den önce müşterilerini uyararak kapanış işlemlerini tamamladılar

İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 salgınıyla mücadele için valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler bugün saat 20.00'de başladı.

İstanbul

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Şehirdeki alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00'de kapandı. alışveriş merkezinde, restoran, cafe, pastane, cafe, kafeterya gibi yeme-içme mekanları dahil olmak üzere saat 20: 00'den sonra sadece telefonla veya internet üzerinden sipariş alabileceekler.

Öte yandan sinemalar 20.00 itibariyle yıl sonuna kadar kapatıldı. Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet cafe salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, kulüpler ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri de yeni bir karar alınana kadar durduruldu.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında saat 20: 00'de başlayan uygulamalara pek çok işletmenin uyum sağladığı görüldü.

Paket servisi olmayan esnaf kapatıldı

Uygulama başlamadan önce Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı restoran ve restoranların işletmecileri mağazadaki müşterileri uyardı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte birçok işletmede sandalyeler ters çevrildi. Paket servisi olmayan esnaf saat 20.00 itibari ile dükkanlarını kapattı.

Beyoğlu Belediyesi polis ekipleri, işyeri sahiplerini yeni tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Silivri'de bulunan bazı restoranların paket servisin yapıldığını camlarına yazarak astıığı, sahildeki çay bahçelerinin de kapalı olduğu görüldü.

Üsküdar'da İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara'nın katılımıyla işyerlerinde incelemeler yapıldı. Yeni önlemlere uymayan işletmelere cezalar verildi.

Fatih'te Millet Caddesi'ndeki restoranların bir kısmı kapatılırken, bir kısmı paket servis yapmaya başladı.

Ankara

Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Bu kapsamda şehrin farklı noktalarında hizmet veren AVM'ler, berberler, kuaförler, güzellik merkezleri ve marketler kapatıldı.

Restoranlar masa ve sandalyelerini toplayacak saat 20: 00'den sonra sadece paket servis veya "paket servis" olarak hizmet verecek.

Öte yandan şehir genelindeki polis ve kolluk ekipleri kontrolleri sürdürürken, kısıtlamalar öncesinde işletme sahipleri uyarıldı.

Bursa, Çanakkale, Bilecik, Balıkesir, Eskişehir, Yalova ve Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kısıtlamalar uygulandı.

Eskişehir'de salgın kapsamında alınan tedbirler nedeniyle normal saatlerden erken kapanan işletmeler, sorumlu personelin temizliğinin ardından mekanları kapattı.

Polis ekipleri şehrin işlek sokaklarında güvenlik önlemi aldı.

Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kısıtlamanın başladığı sırada kordon boyunca kafeler kapatıldı.

Kafe ve restoran işleten Reşat Tosun, tedbirler kapsamında işletmelerin erken kapandığını söyledi.

Virüsün bu yolla temizlenmesini umduklarını ifade eden Tosun, "İnşallah salgının alınan tedbirlerle sona ermesi sağlanır. Çünkü burada birçok kişi ekmek yiyor. Umudumuz bu salgından bir an önce kurtulmaktır. . " dedi.

Bilecik, Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da alışveriş merkezi, market, restoran, cafe, berber, kuaför gibi kapalı alanlar ve güzellik merkezleri gibi mekanlar kapandı.

Samsun

Samsun'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte genelgeye göre polis ve polis ekipleri kapsam dahilindeki işyerlerinin bulunduğu cadde ve sokakları kontrol etti.

Berberlerin, kuaförlerin ve güzellik merkezlerinin saat 20: 00'de kapalı olduğu şehirde, restoran ve kafeler sadece paket servis yapıyor.

Kısıtlama başlamadan önce masalar ve sandalyeler hizmet dışı bırakıldı.

Çankırı

Çankırı'da iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokakları polis kontrol etti.

Marketler, berberler, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20: 00'de kapalı olduğu şehirde yeme-içme mekanları sadece telefonla veya internet üzerinden sipariş edildi.

Şehirdeki restoranın sahibi Aydın Kaya, alınan önlemlere uymanın önemini vurguladı.

Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Alınan tedbirlerin yeterli olmasını temenni ediyorum. Kurallara uyum hepimiz için önemli. Bu süreçte paket servis hizmete girdik." Dedi.

Amasya

Amasya'da Kovid-19 ile mücadele için İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge kapsamında uygulanacak tedbirler saat 20.00'de başladı.

Amasya'da alışvineriş merkezleri, berberler, kuaför ve marketlerde esnaf kepenk indirdi, restoran ve restoranlar paket servis hizmetine başladı. Esnaf, işyerlerinin önündeki masa ve sandalyeleri topladı.

Polis ekipleri şehir genelinde tedbirler alarak kapatılması gereken işyerlerini denetledi. İşyerlerinin kapanmasıyla meydanlarda ve sokaklarda insan hareketliliğinin azaldığı gözlemlendi.

Sinop

Sinop'ta saat 20: 00'de vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sakarya Caddesi, Barış Manço Parkı ve Bülent Ecevit Caddesi'ndeki tüm restoranlar masa sandalyelerini topladı.

Kuryeler, restoranlardan müşterilere paketlenmiş yemek siparişleri teslim etti.

Polis ve polis ekipleri bölgeyi teftiş etti.

Kastamonu

Kastamonu'da saat 20:00 itibari ile AVM, berber, kuaför ve market esnafları panjurları indirdi, restoran ve restoranlar paket servis hizmetine başladı.

Polis ve polis ekipleri, kısıtlama kapsamındaki işyerlerinin bulunduğu cadde ve sokakları kontrol etti.

Şehrin en işlek meydanlarından Cumhuriyet ve Nasrullah meydanlarında insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

Konya

Konya'da alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibariyle kapatıldı.

Şehirdeki bir alışveriş merkezinde vatandaşlar alışveriş merkezini saat 20.00'den önce terk etti.

Kısıtlı paket servis hizmetine geçecek yerlere afiş asıldığı görüldü.

Aksaray

Aksaray'da genelge kapsamında şehirdeki alışveriş merkezi ve restoranlar, restoranlar, kafeler ve kahvehaneler saat 20.00'de panjurlarını kapattı.

İşyerlerinin kapanmasıyla meydan ve sokaklardaki insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Karaman

Karaman'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalara genel olarak uyulduğu görüldü.

İşyerlerinin ve vatandaşların yoğunlaştığı Aktekke Kent Meydanı, Gar ve İsmet Paşa Caddesi'nde kısıtlamalar çerçevesinde kalabalık azaldı.

Polis ekipleri, panjurlarını kapatmayan bazı esnafları uyararak işyerlerini kapattırdı.

"Umarım bu koronavirüs bir an önce biter"

Afyonkarahisar'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle meydanlarda ve iğnelerdeki insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Tatlıcı Enver Öney, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapanış saatlerinin şu andan itibaren 20:00 olduğunu söyledi.

Pandemi kurallarına uymanın önemine işaret eden Öney, "Biz de herkes gibi esnaf olarak Kovid-19'dan etkilendik. Umarım bu koronavirüs bir an önce sona erer" dedi.

Restoran sahibi Tolga Özsoy, Kovid-19 salgınından bir an önce kurtulmak istediklerini belirtti.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te tedbirler uygulanmaya başlandı.

Gaziantep'te genelge kapsamında uygulanacak tedbirler saat 20: 00'de başladı. Bu kapsamda AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin işletmeleri kapatıldı. Polis ekipleri, şehir genelinde kontrollerini yaparak açık olan işletmeleri uyardı.

Yeditepe Mahallesi Şahinbey ilçesinde yer alan işletmenin sahibi Burak Aslan, İçişleri Bakanlığı'nın çıkardığı genelge doğrultusunda işyerlerini kapattıklarını ve salgından bir an önce kurtulmak istediklerini söyledi.

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'teki kahvehaneler, alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar, berberler ve kuaför saat 20.00'de kapandı.

Kayseri

Kayseri'de alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaför ve güzellik merkezleri kapatıldı.

Kırşehir'de özellikle şehir merkezindeki Yeraltı Çarşısı, Uzun Çarşı, Terme, Lise ve Atatürk caddelerinde yoğun yerlerde insan hareketliliği azalmıştır.

Polis ve jandarma ekipleri sorumluluk alanlarını denetledi.

Nevşehir, Niğde, Yozgat, Sivas

Nevşehir'deki polis ekipleri, il merkezindeki önlemlere uymayanları uyardı.

AVM'lerde güvenlik görevlileri müşterileri uyardı, onları boşalttı. Kafe işletmecisi İshak Alkan, Kovid-19 ile mücadeleden olumlu sonuçlar istediklerini belirterek, "Çalıştığımız süreçte önlemlere uymamız şartıyla hizmet sunuyoruz. Aşı çalışmalarının başarılı olmasını dilerim." dedi.

Kentteki esnafın karara uyduğu görüldü.

Niğde'deki polis ekipleri şehir merkezinde yapılan açıklamalarla vatandaşları uyardı. İşyerlerinin kapatılmasıyla şehirde sessizlik hakim oldu.

Yozgat Restoran ve Kahvehaneler Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Coşgun, saat 20: 00'de faaliyetlerine son verdiklerini ve alınan kararlara saygılı olduklarını söyledi.

Esnaf Kürşat Yakışıklı da belirlenen saatlere uymaya çalıştıklarını belirterek, "Restoranımızı kapattık, temizliğimizi yapıyoruz. Umarım hepimiz için hayırlı olur. Virüsün bir an önce bitmesini bekliyoruz. " ifadeleri kullandı.

Sivas'ta vatandaşlar, kısıtlamalar getirilmeden önce market, restoran, restoran, kafe, kuaför gibi iş yerlerine yoğunlaştı.

Önlemler öncesinde alışverişini yapanların “maske, sosyal mesafe ve hijyen” kurallarına uydukları görüldü.

Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda özellikle tarihi kent meydanında kalabalık ve trafik yoğunluğu gözlemlendi.

Kısıtlamaların uygulandığı saatlerde kentte insan hareketliliği azaldı.