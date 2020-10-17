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Teknoloji Kovid-19 ile mücadele için “sanal müdahale odası”
Teknoloji

Kovid-19 ile mücadele için “sanal müdahale odası”

Askeri araçların montaj ve bakım-onarımı için sanal ve artırılmış gerçeklik çözümleri sunan Daysoft, sağlık personelinin eğitimine yönelik “sanal müdahale odası” uygulaması geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:16:00 -
Kovid-19 ile mücadele için “sanal müdahale odası”

Daysoft Genel Müdürü Aytaç Yolcubal, yaptığı açıklamada, dünyada Kovid-19’a belirli bir müdahale yönteminin henüz bulunmadığını belirterek, “Çeşitli yöntemler denenerek, istatistik ve sonuç değerlendirilerek yeni yöntemler belirleniyor. Hedefimiz, sağlık personeli hastayla buluşmadan önce, hastane ortamında kurulacak bir sanal müdahale odasıyla Sağlık Bakanlığının yayınladığı protokolleri eş zamanlı olarak takip edip deneyimleyebileceği bir yazılım çözümü oluşturmak. Hasta durumu gözetmeksizin sağlık personeli önce bu odalara giriyor, odada Sağlık Bakanlığının yayınladığı algoritmaları online olarak görebiliyor. Bununla ilgili müdahale yapabileceği yöntemlerin alet edevatları, teknik teçhizatı odada sanal olarak mevcut, sanal bir hasta da bulunuyor. Bu cihazların kullanımı, ne gibi durumlarda, hangi senaryolarla hastaya uygulama yapılacağını deneyimleme şansı yakalanıyor” dedi.

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