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Aktüel Kovid-19 hastası anne günlerce bebeğini uzaktan izleyip ağladı
Aktüel

Kovid-19 hastası anne günlerce bebeğini uzaktan izleyip ağladı

İzmir'de doğuma 4 gün kala Kovid-19 olduğu belirlenen anne Seylan Bozkurt Güneş, oğlu Ata'yı sağlıklı bir şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:38:00 -
Kovid-19 hastası anne günlerce bebeğini uzaktan izleyip ağladı

5,5 ay boyunca evden dışarı çıkmamasına rağmen kendisini ziyaret eden bir yakınından Kovid-19 bulaşan Güneş, solunum sıkıntısı nedeniyle doğuma 4 gün kala tedavi altına alındı. Bu süreçte sağlık personelinin özenli bakımıyla 3,5 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren Güneş ile Ata adını verdikleri bebeği bir süre daha hastanede kaldı. Bebeğini günlerce uzaktan izleyip ağlayan anne, doktorların önerisi üzerine bebeğiyle taburcu edildi. Güneş “Bebeğimi kucağıma alamayacağım diye çok ağladım. En büyük korkularımdan biri de hastalığımı bebeğime bulaştırmaktı. Çok şükür atlattık. Ama bu süreçte ailem ve doktorlarım bana çok destek oldu. Çok mutluyum” dedi.

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