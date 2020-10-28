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Aktüel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yüzümü yıkamak için eğilemedim"
Aktüel

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yüzümü yıkamak için eğilemedim"

Kastamonu'da bir yakınına ev taşıma sırasında yardım ederken maskesini çıkaran ve Kovid-19'a yakalanan Emrah Arabacı: - "30 yaşındayım, her gün spor yapmaya çalışıyorum, futbol oynuyorum ve koşu yapıyorum. Buna rağmen şiddetli bel ağrısı oldu. Sabah yüzümü yıkamak için eğilemedim" - "Maskelerimizi bir an çıkardık, çok pişman olduk. Herkese tavsiyem, maskelerini çıkarmasınlar, hijyene dikkat etsinler"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:13:24 -
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yüzümü yıkamak için eğilemedim"

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Emrah Arabacı, "30 yaşındayım, her gün spor yapmaya çalışıyorum, futbol oynuyorum ve koşu yapıyorum. Buna rağmen şiddetli bel ağrısı oldu. Sabah yüzümü yıkamak için eğilemedim." dedi.

Kastamonu Belediyesinde çalışan Emrah Arabacı'nın bir yakını, geçen ay evini taşımak için nakliyeci tuttu. Arabacı ve ailesi de akrabalarının taşınmasına yardım etmek istedi.

Arabacı ile ev taşıma sırasında maskelerini çıkaran ailesinden 6 kişi, Kovid-19'a yakalandı. Aile üyeleri, tedavi ve karantina sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Emrah Arabacı, AA muhabirine, Türkiye'de Kovid-19 görüldüğü tarihten itibaren maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına çok önem gösterdiğini söyledi.

Bir akrabasına ev taşıması için yardım ettiğini anlatan Arabacı, "Ev taşıma esnasında bir anlık dalgınlığımıza gelip maskelerimizi çıkardık. O an bulaştı. Çok pişman olduk. 14 gün boyunca ailemizdeki diğer kişilerle 12 kişi eve hapsolmak zorunda kaldık." dedi.

Aile olarak bu süreçte çok sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Arabacı, "Kendimde yorgunluk hissettim. Önce kayınpederim test yaptırdı. Onunki pozitif çıkınca ben de test yaptırdım. Benim de pozitif çıktı. Daha sonra eşim ve çocuğumla karantinaya girdik. Karantinaya girince çok zorlandım. Çocuk dışarı çıkmak istiyor, çıkamıyorsun. Benden 3-4 gün sonra eşimde de çıktı." diye konuştu.

Herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Arabacı, şunları kaydetti:

"30 yaşındayım, her gün spor yapmaya çalışıyorum, futbol oynuyorum ve koşu yapıyorum. Buna rağmen şiddetli bel ağrısı oldu. Sabah yüzümü yıkamak için eğilemedim. Bende kısa sürdü. Spor yapmanın belki de avantajıydı. Dikkat etmek gerekiyor. Ufak bir an bile olsun maskeyi çıkarmamak gerekiyor. Maskelerimizi bir an çıkardık, çok pişman olduk. Herkese tavsiyem, maskelerini çıkarmasınlar, hijyene dikkat etsinler."



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