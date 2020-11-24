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Aktüel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bir hafta boyunca yataktan kalkamadım"
Aktüel

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bir hafta boyunca yataktan kalkamadım"

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsü yenen 32 yaşındaki Mehmet Latif Toprak: - "Yaklaşık bir hafta boyunca yataktan kalkamadım. Hem nefes almakta zorlandım hem de eklem ağrılarım çok oldu" - "Bu hastalık çok hızla bulaşıyor, nereden, kimden, nasıl bulaştığını hiç anlamıyorsunuz"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:10:59 -
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bir hafta boyunca yataktan kalkamadım"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 32 yaşındaki Mehmet Latif Toprak, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde klinik destek personeli olarak görev yapan Toprak, ateş, halsizlik ve eklem ağrısı şikayetleri üzerine yaptırdığı test sonucunda Kovid-19'a yakalandığını öğrendi.

Tedavi sürecini evinde geçiren Toprak, hastalığı yendi. Hastalıkla mücadelesini AA muhabirine anlatan Toprak, çok zor bir hastalık dönemi geçirdiğini söyledi.

Kovid-19'a yakalandığını öğrendiğinde eklem ve sırt ağrısının şiddetlendiğini anlatan Toprak, bir süre hastanede, ardından evinde tedavi gördüğünü ifade etti.

Ayakta durmakta zorlandığını bildiren Toprak, "Yaşadığım bu süreçte eşim ile ayrı odalarda karantinadaydık. Yaklaşık bir hafta boyunca yataktan kalkamadım. Hem nefes almakta zorlandım hem de eklem ağrılarım çok oldu. Ben böyle bir hastalık görmedim, Allah kimseye yaşatmasın." dedi.

Herkesin salgına karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Toprak, şöyle devam etti:

"Çok ağrılarım oldu. Sırt, eklem, bel ve bacaklarım çok ağrıdı. Lütfen herkes, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etsin. Birini sokakta maskesiz gördüğümde onlara kızıyorum. Sonuçta kendi ve başkalarının da sağlığını etkileyebiliyorlar. Bu hastalık çok hızla bulaşıyor, nereden, kimden, nasıl bulaştığını hiç anlamıyorsunuz. Bu hastalığın en büyük sıkıntısı, sürekli bir eklem ve sırt ağrısı."

Toprak, bu süreçte sevdiklerinden ayrı kaldığını ve psikolojik olarak etkilendiğini de sözlerine ekledi.

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