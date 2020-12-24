  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bıçakla beni biçiyorlarmış gibi ağır bir süreç yaşadım"
Aktüel

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bıçakla beni biçiyorlarmış gibi ağır bir süreç yaşadım"

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz: - "Özellikle hastalığın 4-5-6'ncı günlerinde bıçakla beni biçiyorlarmış gibi ağır bir süreç yaşadım. Ölüm böyle bir şey galiba dedim" - "54 yıllık ömrüm gözümün önünden geçti. Vücudum parçalanıyor gibi hissettim. Ömrümün ve zamanımın ne kadar değerli olduğunu anladım"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:03:03 -
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bıçakla beni biçiyorlarmış gibi ağır bir süreç yaşadım"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle büyük sağlık sıkıntıları yaşadığını, öleceğini düşündüğünü ve 54 yıllık hayatının gözünün önünden geçtiğini söyledi.

Bir süre önce düzenlenen programa katılmak için İstanbul'a giden ve yakınlarından birinin koronavirüse yakalanması sonrasında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz, 10 gün hastanede, 4 gün ise evde tedavi görerek sağlığına kavuştu.

Yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan Yılmaz, tedbiren test yaptırdığını belirterek, kendisiyle birlikte farklı evlerde yaşamalarına rağmen annesinin, babasının ve biri yüzde 96 engelli 3 kardeşinin daha testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Yılmaz, ilk 3 gün herhangi bir sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.

- "Şu anda bile göğüs kısmında ağrı hissediyorum"

Hastalığın başında ufak tefek kırgınlık yaşadığını, daha sonra ise sağlık durumunun kötüleşmeye başladığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Özellikle hastalığın 4-5-6'ncı günlerinde bıçakla beni biçiyorlarmış gibi ağır bir süreç yaşadım. Vücuduma bir kamçıyla, çubukla vurulur gibiydi. Dişimi sıkıp, dilimi ısırarak feryadı figan etmemek için gayret ettim. İlaçları zamanında kullandım ama bu 3 gün çok ağır geçti. Ölüm böyle bir şey galiba dedim. 54 yıllık ömrüm gözümün önünden geçti. Vücudum parçalanıyor gibi hissettim. İlerleyen günlerde biraz daha rahatladım ve omuzlardaki o ağrı, sırt ve göğüs kısmından aşağı doğru inmeye başladı. Elhamdülillah 10 gün sonra rahatladım. Göğüs kısımlarında şu an bile belirli aralıklarla bir ağrı hissediyorum."

- "Ömrümüzün ne kadar değerli olduğunu anladım"

Hastanede yapılan kan tahlili sonrasında tedavisinin evde devam edilmesine karar verildiğini ve 4 gün doktorların rehberliğinde tedavisinin devam ettiğini anlatan Yılmaz, hekimlerin önerdiği ilaçları düzenli kullanarak moral ve motivasyonunu yüksek tutup süreci atlattığını kaydetti.

Sağlıklı geçirilen her dakikanın ne kadar önemli olduğunu anladığını vurgulayan Yılmaz, "Ömrümün ve zamanımın ne kadar değerli olduğunu anladım." dedi.

Yılmaz, herkesi Kovid-19 tedbirlerine uymaya davet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Dilipak'tan canlı yayında flaş ‘Aleviler’ ve Demirtaş açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak'tan canlı yayında flaş ‘Aleviler’ ve Demirtaş açıklaması

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yan..
Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu tacirlerinden vergi alınsın' sözlerine CHP'li vekilden destek
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu tacirlerinden vergi alınsın' sözlerine CHP'li vekilden destek

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından vergi ..
Belge elinde patladı! Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken taklaya geldi
Medya

Belge elinde patladı! Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken taklaya geldi

Ece Erken, boşanma davası sürerken gayrimeşru ilişki yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren bir belge yayınladı. Karar sah..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay