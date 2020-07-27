Kovid-19 çocukların bayram coşkusunu gölgeleyemeyecek

ANKARA (AA) - ÜMMÜHAN DOĞAN - İlahiyatçı Sosyolog Erol Erdoğan, Kurban Bayramı'nın, "salgında bayram" kültürünün ilk adımlarından olacağına işaret ederek, "Çocuklar duruma göre oyun geliştirebilme potansiyeline sahiptir. Maskeyle de oyun kurabilirler. Siz zemin hazırlayın, bir bakın ne güzel oyunlar, eğlenceler, aktiviteler çıkacak" dedi.

İlahiyatçı Sosyolog Erol Erdoğan, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nı salgın sürecinde geçirmenin, çocukları nasıl etkileyebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, dini bayramların toplumsal, ailevi ve dini değerlerin hatırlanması, uygulanması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ile çocuklar ve gençlere kazandırılması bakımından verimli zamanlar olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, "Önceki dönemde salgın sürecinde oruç ayı ve Ramazan Bayramı tecrübemiz oldu. Şimdi de salgın döneminde Kurban Bayramı yaşayacağız. Salgının düşük oranlarda da olsa devam ettiği günlerde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı, sonraki yıllarda yaşanabilecek benzeri durumlara örnek teşkil edecek olması bakımından önemlidir. 2020 yılı, Kurban Bayramı'nın 'salgında bayram' kültürünün ilk adımları olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz." diye konuştu.

- "Bayramlar insanları tüm zaman ve mekanlarda kuşatmalı"

Salgın dönemlerinde evin sıcaklığının, huzurunun, birçok aktiviteye uygunluğunun yeniden keşfedildiğine işaret eden Erdoğan, "evde oyun", "evde eğlence", "evde yemek", "evde ekmek", "evde eğitim", "evde sinema", "evde sanat" gibi, "evde bayram" aktivitelerini de artırmak gerektiğini vurguladı. Bayramların insanları tüm zaman ve mekanlarda kuşatması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Bayram sokakları, çarşıları, bahçeleri, kırları, dağları, evleri bir bütün olarak o iklimi alırsa kamil bir bayram olur. Kokusunu ve neşesini her mekana ulaştıramayan bayram eksiktir." ifadelerini kullandı.

- "Evde, sokakta, cami avlusunda, okul bahçesinde, harman yerinde..."

Çocuklar için bayramın anlamlarından birinin oyun ve eğlence olduğunu kaydeden Erdoğan, koronavirüs salgını günlerinde oyunların, sadece sokakta değil evde ve her yerde oynanabilen bir aktivite, sadece çocuk işi değil her yaşın ihtiyacı, ailecek birlikte yapılabilecek neşeli bir eylem olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Kurban Bayramı'nda oyunlar çocuklar için her yerde sürmeli; evde, sokakta, cami avlusunda, okul bahçesinde, harman yerinde, tarlada ve piknikte, ağaç altında ve ağaç tepesinde, kumda ve toprakta, suda ve çamurda, deniz kıyısında yani her yerde… Tabii mesafe, temizlik ve maske kuralına uyarak." diye konuştu.

Oyunların zamana ve mekana göre değişebilen eğlenceler olduğuna işaret eden Erdoğan, çocukların duruma göre oyun geliştirebildiklerini belirtti. Erdoğan, "Çocuklar maskeyle de oyun kurabilir. Siz zemin hazırlayın, bir bakın ne güzel oyunlar, eğlenceler, aktiviteler çıkacak." dedi.

- "Çocukları özel olarak arayıp bayramlaşmak çok kıymetli"

Salgının dede ve ninelerle torunlarını çok uzaklaştırdığına dikkati çeken Erdoğan, "Bayramda dede ve ninelerle torunların buluşmaları, mesafe ve maske kuralına uygun olacak biçimde sağlanmalıdır. Panik derecesinde koruma, çocukları da üzebilir, dede ve nineleri de hüzne sevk eder." diye konuştu.

Bu bayramda yetişkinlerin de çocukların da temassız selamlaşma ve hal hatır sorma alternatiflerini kullanması gerektiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Elimizi kalbimizin üstüne koyarak, başımızı hafifçe öne eğerek, göz teması sağlayarak, dudaklarımızla selam cümlesini telaffuz ettiğimizi göstererek, ellerimizi kaldırarak selamlaşabiliriz. Hiçbir şartta selamdan ve hal hatır sormaktan vazgeçemeyiz. Uzakta olanlar da mesajlaşarak, e-posta göndererek, sesli veya görüntülü arama yaparak bayramlaşmalıdır. Bayramlaşmalarda çocuklara değer vermek, isimlerini söyleyerek konuşmak ve onlarla yazışmak önemlidir. Hatta çocukları özel arayarak veya onlara özel mesaj yazarak bayramlaşmak çok kıymetlidir."

- Bayram harçlığı vermenin yolları

Bayramın çocuklar için harçlık ve hediye anlamları taşıdığına da işaret eden Erdoğan, bayram harçlıkları konusunda büyüklere şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocukların ellerine para vermekten çekinenler, onların kumbaralarına para atabilir, odalarının kapı koluna harçlıkları asabilir, masalarına bırakabilir, ceplerine koyabilir. Uzaklardaki çocuklara hediyeler ise kargoyla gönderilebilir, harçlıklar banka hesabına yatırılabilir veya PTT ile gönderilebilir. Harçlığı vermek için salgından sonraki bir zaman için sözleşilebilir. Harçlığı veya hediyeyi elden verecekler de para ve hediyenin temiz olmasına dikkat etmeliler, sonrasında ellerini yıkamalılar."



- Çocuklar için bayram duası

Erol Erdoğan, bayramlarda sıkça dualar yapıldığını, konuşmaların arasına dua cümleleri ilave edildiğini hatırlatarak, "Bayramda dualarımıza salgından kurtulmakla ilgili çocukların da anlayacağı küçük dua cümleleri koyabiliriz. Mesela, 'Rabbim, çocuklarımızın oyunlarını oynayabilecekleri, okullarına gidebilecekleri, dede ve ninelerine sarılabilecekleri sağlıklı günleri bize en yakın zamanda nasip et.' şeklinde dua edebiliriz."



