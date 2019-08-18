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’Kova’ lakaplı Yaşar Duran’dan, Fenerbahçe kalecisi Altay’a ilginç öğüt:

Fenerbahçe’nin ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden "Kova" lakaplı Yaşar Duran, Volkan Demirel’in yeni sezonda takımdan ayrı kalacağı yönündeki iddialara yönelik, "Teknik Direktör Ersun Yanal, Volkan’a sahip çıkmalı.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:08
’Kova’ lakaplı Yaşar Duran’dan, Fenerbahçe kalecisi Altay’a ilginç öğüt:

Fenerbahçe’nin ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden "Kova" lakaplı Yaşar Duran, Volkan Demirel’in yeni sezonda takımdan ayrı kalacağı yönündeki iddialara yönelik, "Teknik Direktör Ersun Yanal, Volkan’a sahip çıkmalı. Ersun Yanal, ’Ben onu istiyorum’ dese kimse bir şey demez" dedi. Duran ayrıca, Fenerbahçe’nin kaleyi emanet etmeyi planladığı genç Kaleci Altay’a da, "Büyük takımda kalene top gelmez ama geldiğinde yersen taraftarlardan hiç unutulmayacak yazılar görürsün. Altay’ın tecrübe edinmesi açısında biraz daha gol yemesi lazım" öğüdünde bulundu.


Meksika’da düzenlenen 1986 Dünya Kupası öncesinde elemelerde İstanbul’da 8-0’lık İngiltere maçında yediği goller sonrası ‘Kova’ lakabıyla anılmaya başlayan Fenerbahçe’nin ve Milli Takım’ın unutulmaz kalecilerinden 64 yaşındaki Yaşar Duran, Fenerbahçe’de Volkan Demirel belirsizliği ve genç kalecileri Altay Bayındır ile Harun Tekin hakkında düşüncülerini paylaştı.



"Volkan’a sahip çıkılması gerekiyor"


Fenerbahçe’nin yeni sezon için kadroda düşünülmediğine yönelik iddiaların ortaya atıldığı 37 yaşındaki Volkan Demirel’e sahip çıkılması gerekildiğini söyleyen Duran, "Herkesin bir devri var. Yavaş yavaş refleksleri azaldığı zaman tabii ki de form düşüklüğü gösterecek. Ama bu şekilde yüzüstü bırakılması veya ilgilenilmemesi beni rahatsız etti. Çok hizmetleri oldu. Rüştü’den sonra kaleyi devraldı. Şampiyonluk yaşamış, milli takımda kendisini kanıtlamış bir kalecimiz. Bunu Fenerbahçe Spor Kulübü, başkanımız ve yönetim kurulu da benim gibi düşünüyordur ve ona gereken sevgiyi göstereceklerine inanıyorum. İyi bir plaketle kendisine ilerleyen yıllarda başarılar dileyip, kulübümüzde de görev alabilir şeklinde yaklaşımda bulunabilirler. Teknik Direktör Ersun Yanal, Volkan’a sahip çıkmalı. Onunla şampiyonluklar tatmış bir kaleci. Ersun Yanal, ‘Ben onu istiyorum’ dese kimse bir şey demez" dedi.


Kaleci Harun Tekin’in son derece efendi birisi olduğunu söyleyen Duran, Bursaspor’daki başarısını Fenerbahçe’de ilerleyen dönemlerde göstereceğine inandığını ifade etti.



"Altay’ın biraz daha gol yemesi lazım"


Fenerbahçe’nin yeni sezonda kaleyi emanet etmeyi düşündüğü 21 yaşındaki Altay Bayındır hakkındaki görüşlerini de dile getiren Duran şunları söyledi:


"Altay, kendine çok güveniyor. Önce eller, sonra ayaklar diyorum. Ayaklarıyla topu oyna sokması bazen hata yaptırıyor. Fenerbahçe’ye çok fazla top gelmez, geldiği zaman da böyle bir hatalardan dolayı puan kaybına sebebiyet verir. Ankaragücü’nde oynarken çok top gelir, çok kurtarış gösterir ama büyük takımlarda fazla top gelmez, geldiği zaman da yersen taraftarlardan hiç unutulmayacak yazılar görürsün. Onun için dikkatli olması lazım. Hatta ve hatta Altay’ın tecrübe edinmesi açısında biraz daha gol yemesi lazım."


Yaşar Duran son olarak tüm kulüplere yeni sezonda başarılar dilediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:08
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