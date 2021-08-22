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Ekonomi KOÜ öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

KOÜ öğretim görevlisi alacak

Kocaeli Üniversitesi, ilanla duyurduğu birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 13:45:00 -
KOÜ öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de ilana göre adaylar  başvuru  için  http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1a.pdf  adresine  girip  alacakları  müracaat  formuna  istenen n  belgeleri ekledikten sonra 21.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün zarfında belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.

Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Adayların evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı takdirde ve eksik belgeli müracaat başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Son başvuru tarihinin onbeşinci günü hafta sonu veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir.

Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No: 515 A 41001 İZMİT/KOCAELİ adresine yapacaklardır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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