KOÜ kütüphanesinde 3,5 milyon yayın öğrencilerin hizmetinde

KOÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kütüphane değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak hizmetlerini sürdürüp, kapılarını her zaman öğrencilerine ve personeline açık tutuyor.

Kütüphane eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyen her türlü yayını kullanıcılara sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KOÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Perihan Semerci, kütüphanede 135 veri tabanı bulunduğunu aktararak, "310 bin elektronik kitap, 2 milyon 800 bin tez, 58 bin dergi, 20 bin video ve 150 bine yakın teknik dokümana bu veri tabanları aracılığıyla ulaşmaktayız. Basılı kaynaklarımız da mevcuttur. 125 basılı kitabımız, bin dergimiz ve 4 bin 500 tezimiz bulunmaktadır. Toplam olarak söyleyecek olursak Kocaeli Üniversitesi mensuplarına 3,5 milyon yayın sunmaktayız." ifadelerini kullandı.

- Görme engellilere özel seslendirme programı

Üniversitede öğrenim gören görme engelli öğrencilerin, kütüphanedeki elektronik yayınlara özel seslendirme programları aracılığıyla ulaşabildiklerini dile getiren Semerci, basılı yayınlar için de kitap okuma cihazları bulunduğunu anlattı.

Semerci, görme engelli öğrencilere ders kapsamında işlenen kitapları kendilerine getirdiklerinde bunları seslendirebildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"CD'lere kaydediyoruz, evlerine ödünç verebiliyoruz. Geri bildirimlere önem veriyoruz. Tüm kullanıcılarımız, kütüphane girişinde yer alan öneri şikayet kutusu aracılığıyla bizlere bildirimde bulunabilir. Sosyal medya hesaplarından ya da web sitemizdeki iletişim kutusunu kullanarak bize ulaşabilirler. Bu geri bildirimleri önemsiyoruz ve formlarda e-posta alanını boş bırakmayan kullanıcılarımıza kesinlikle cevap veriyoruz. Bildirilen sorunları gündemimize alıp, sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz."