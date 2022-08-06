Kötülük iyiliğe göre 5 misli hızla yayılıyor

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Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, iyilik yapılmadığı zaman kötülüğün kendiliğinden ortaya çıktığını belirtti.

İyi davranış ve kötü davranış dengesinin olduğunu, iyilik yapılmadığı zaman kötülüğün kendiliğinden ortaya çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, iyiliğin en büyük düşmanının bencillik olduğunu söyledi.

Kötülüğün iyilikten 5 misli daha hızlı yayıldığına dikkat çeken Tarhan, “İyilik yapmak mutluluk hormonu salgılıyor, insanın tansiyonunu düşürüyor. Doğru olduğu için yapılmalı, hak için yapılmalı.” dedi.

Bilgiye dayalı iyiliğin, o kişinin davranışlarını geliştirmek için yapılan ıslah ve rehabilitasyon olduğunun altını çizen Tarhan, çocuklara doğduklarından itibaren benmerkezci olmamaları için iyicilliğin öğretilmesini tavsiye ediyor.

Gerçek iyilik çoğunluk tarafından kabul edilendir

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, iyilik ve kötülük dengesine ilişkin değerlendirmede bulundu. İyi ve iyilik kavramının genellikle sübjektif iyilik anlamında kullanıldığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Kişi kendisine gelen iyiyi kabul ediliyor. Bir de toplumsal iyilik var. Bireysel fayda, toplumsal fayda gibi bireysel iyilik ve toplumsal iyilik var. Gerçek iyilik kavramı, genellikle toplumun büyük çoğunluğu tarafından iyi olarak kabul edilen kavram olarak geçiyor. İnsanlığın büyük çoğunluğu tarafından ortak değerler olarak kabul edilen iyilik kavramı da var. Yani birçok toplumda bazı şeyler değişse bile ana çerçeveler değişmiyor.” dedi.

İyiliği tanımlayan kavram belirlendi

1990’lı yıllarda Chicago’da Dünya Ahlak Sempozyumu’nun gerçekleştirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Orada alınan kararlardan en önemlisi, iyilik kavramını tanımlayan ‘sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma kavramı’ oldu. Bu kavram genel bütün dinlerin, bütün felsefe ekollerinin birleştiği bir kavram olarak kabul edildi. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma tarzındaki bir kavramda hemen hemen herkes birleşti. Aslında bu iyiliği de tarif ediyor. Yani bir insan kendisine yapılmayan bir şeyi başkasına yapıyorsa bu kötülüğe giriyor. Kendisine yapıldığı ya da yapabileceği bir şeyi başkasına yapıyorsa bu bencillikten kurtulup iyilik yapmak diye ifade ediliyor. Burada muhakkak genellikle büyük fotoğrafa bakarak karar veririz.” ifadelerini kullandı.