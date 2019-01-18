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Kötü koku geliyordu... Bazadan çıkan ceset şok etti!

Avcılar'da kötü kokuların geldiği bir evde baza içinde çürümeye başlayan kadın cesedi bulundu.

18 Ocak 2019 Cuma 09:53
Kötü koku geliyordu... Bazadan çıkan ceset şok etti!

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Tüloğlu Sokak'taki 6 numaralı binanın sakinleri, son günlerde hissettikleri ağır kokunun 2'nci kattaki daireden yayıldığını görünce kapıyı çaldı. Ancak, kimse açmadı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen ekipler evi birkaç ay önce kiralayan emlak bürosundaki görevli ile bağlantı kurarak araştırmaya başladı.

Bazadan çürümeye başlayan ceset çıktı

Savcılığa haber verilmesi ardından içeri giren Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, içeride olağanüstü bir görüntü ile karşılaşmazken araştırma sonucu ağır kokunun bazadan geldiği anlaşıldı. Açılan bazada bir kadının çürümeye başlayan cesedi ile karşılaşıldı.

Kesici-delici silah izi yok

Evde kavga veya boğuşma izleri bulunmazken, olay yeri inceleme ekipleri gelerek evde parmak izi araştırması yaptı. Kadının cesedinde ilk tespitlerde herhangi kesici veya delici silah izine rastlanmadı. Kadının evde öldürüldüğü veya cesedin başka bir yerden buraya getirilerek saklandığı gibi olasılıklar da değerlendirilirken, cesedi çıkarabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verildi.

Testere ile bazayı kestiler

Ekipler elektrikli testere ile bazayı keserek cesedi çıkardı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen kadının cesedi tabut içerisinde çıkartarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çalışmalar sürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin ifadesine başvurulduğu, evi kiralayan kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 09:53
  1. İstanbul
  2. kadın cesedi
  3. çürümeye başlayan ceset
  4. Avcılar
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