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Yaşam Kötü haber! Türk havayolu şirketi personeli: Hacker'lar Airbus'a sızdı! Duyanları şaşkına çevirdi
Yaşam

Kötü haber! Türk havayolu şirketi personeli: Hacker'lar Airbus'a sızdı! Duyanları şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
2023-09-14 19:34:00 - 2023-09-14 19:35:14
Kötü haber! Türk havayolu şirketi personeli: Hacker'lar Airbus'a sızdı! Duyanları şaşkına çevirdi

Türkiye merkezli bir havayolu şirketi personelinin hesabını çalarak Airbus sistemine giren hackerlar, birçok çalışan ve müşterinin bilgilerini ele geçirdi.

Bir hacker grubu, uçak üreticisi firması Airbus'ın sistemlerine girmeye yetkili bir Türk havayolu şirketi personelinin hesabını çalarak firmanın birçok çalışanı ile müşterisinin bilgilerini ele geçirdi. Airbus, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre, siber dünyada tanınan bir hacker grubu, Airbus verilerine bir çalışanın bilgileri üzerinden erişti. Hesabı çalan hacker grubu buradan da bir çok çalışan ve müşterinin bilgilerine ulaştı. Ele geçirilen bilgiler hacker forumunda yayınlandı.

AIRBUS: SORUŞTURMA BAŞLATTIK

Konuyla ilgili olarak Airbus tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Airbus müşterilerinden biri ile ilgili bir BT hesabının hacklenmesi ile ilgili soruşturma başlattık. Söz konusu hesap bu müşterinin özel erişime sahip olduğu bir Airbus web portalından iş dokümanları indirmek için kullanılmaktaydı. Sistemlerimizin tehlikeye girmesini önlemek için güvenlik ekiplerimiz tarafından sorun hızlıca giderildi ve ileriye yönelik önlemler alındı. Yüksek teknoloji ve sanayi sektörlerinde önemli bir yeri olan Airbus, kötü niyetli kişi veya grupların hedefi haline gelebilmektedir.

Airbus olarak siber güvenliğe ciddi anlamda önem veriyor ve BT sistemlerimizi sürekli olarak gözetim altında tutuyoruz. Operasyonlarımızı korumak için en iyi koruyucu araçları, yetenekli siber güvenlik uzmanlarını ve iyi tanımlanmış güvenlik protokollerini kullanıyor ve gerektiğinde hızlı ve etkili bir şekilde aksiyon alabiliyoruz." (guneydoguekspres.)
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