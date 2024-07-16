Kötü haber maalesef geldi! Türkiye'nin hayvancılık devi iflas etti

Türkiye'de 2023 yılına kadar işletmeler ayakta kalmak için büyük mücadele verse de 2024 yılında durum pek öyle olmadı. Son olarak iflas eden firmalara bir yenisi daha eklendi.

Konya ve Alanya’da 25 bin canlı hayvan kapasitesine sahip çiftlikleri bulunan dev firma iflas etti. 75 yıl önce kurulan firmanın iflası sektörde büyük yankı uyandırdı. 50 milyon dolara yakın yatırımlarla tesisler kuran firma nakit dengesinin bozulmasıyla zora girmişti.

Tasfiye süreci başladı

Konya'da entegre et üretim tesisi kuran firmanın iflası herkesi üzdü. Konya 1. İcra Dairesi'nin ilanına göre Hacıince Et'in iflas nedeniyle tasfiye süreci başladı. Meram ilçesine bağlı Kaşınhanı Mahallesinde yer alan entegre et üretim tesisiyle ilgili iflas kararının detayları açıklandı. Buna göre iflas eden firmadan alacağı olanlar belli oldu.

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