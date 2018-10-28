Kot fabrikasında 5 işçi kimyasaldan zehirlendi
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde çalıştıkları kot fabrikasında ütü yaparken kimyasaldan zehirlendikleri belirtilen 5 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.28 Ekim 2018 Pazar 15:55
Olay, Çerkezköy yolu üzerinde bulunan kot fabrikasında meydana geldi. Kot ütü bölümünde çalışan G.C., Ş.T., S.D., R.A. ve M.Ç. yoğun buharla birlikte rahatsızlandı. İşçiler ihbar üzerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kimyasaldan zehirlendiği tespit edilen işçilerden Ş.T.’nin yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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