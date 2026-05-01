Koşu mu yüzme mi? Kalp için en etkili egzersiz belli oldu

Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, laboratuvar fareleri üzerinden iki farklı egzersiz türü karşılaştırıldı. Bulgular, yüzmenin kalp kasında daha büyük ve daha güçlü bir adaptasyon oluşturduğunu ortaya koydu.

Araştırmada fareler üç gruba ayrıldı: hareketsiz grup, koşu bandında egzersiz yapan grup ve su içinde yüzme yapan grup.

Her iki egzersiz grubu da haftada 5 gün, günde 60 dakika ve yaklaşık yüzde 75 maksimum oksijen kapasitesi seviyesinde çalıştırıldı. Sekiz haftanın sonunda hem koşu hem de yüzme yapan gruplarda genel dayanıklılık artışı gözlendi. Ancak asıl fark kalp dokusunda ortaya çıktı.

YÜZME YAPAN FARELERDE BELİRGİN BÜYÜME

Koşu ve yüzme gruplarının her ikisi de genel kardiyovasküler fitness açısından benzer iyileşmeler gösterdi. Ancak kalbin fiziksel yapısına bakıldığında yüzme yapan farelerde belirgin bir büyüme tespit edildi. Kalp kütlesi arttı, özellikle sol karıncık, yani vücudun ana pompa odası daha genişledi ve kalp kası hücreleri daha kalın bir yapıya ulaştı.

Bu değişim tıpta 'fizyolojik kalp büyümesi' olarak adlandırılıyor. Yani hastalık kaynaklı zararlı büyümeden farklı olarak, egzersizle gelen ve kalbin verimliliğini artıran sağlıklı bir adaptasyon. Çalışmada koşu yapan sıçanlarda ise kalp yapısında anlamlı bir değişim gözlenmedi; değerler hareketsiz grupla büyük ölçüde benzer kaldı.

Araştırmanın en dikkat çekici kısmı, kalbin kasılma gücünün doğrudan ölçüldüğü testlerde ortaya çıktı. Yüzme yapan farelerin kalp kası, hem daha güçlü kasıldı hem de daha hızlı gevşedi. Bu da kalbin sadece büyümediğini, aynı zamanda daha verimli çalıştığını gösterdi.

Bilim insanları bu farkın nedenini hücresel düzeyde de inceledi. Özellikle PTEN adlı bir protein üzerinde duruldu. Bu protein, kalp büyümesini sınırlayan bir tür 'fren mekanizması' olarak çalışıyor. Yüzme yapan grupta bu frenin belirgin şekilde zayıfladığı görüldü. Böylece kalp hücrelerinin büyüme ve yenilenme süreçleri daha aktif hale geldi.

Ayrıca mikroRNA adı verilen gen düzenleyici moleküllerin de yüzmede daha fazla aktive olduğu tespit edildi.

SU İÇİNDEKİ EGZERSİZİN ÖZEL AVANTAJI

Araştırmacılara göre su içinde yapılan egzersizin özel bir avantajı var. Suda vücuda etki eden basınç, kalbe dönen kan miktarını artırıyor. Bu da kalbin her atımda daha fazla hacimle çalışmasını gerektiriyor. Zamanla bu durum kalp kasında daha güçlü bir adaptasyon oluşturabiliyor.

Öte yandan koşu da kesinlikle etkisiz değil. Çalışma, hem koşu hem de yüzmenin genel kardiyovasküler dayanıklılığı artırdığını net şekilde ortaya koyuyor. Yani koşu kalp sağlığı için hala güçlü bir seçenek olmaya devam ediyor. Ancak kalp kasının yapısal gelişimi açısından yüzme bir adım öne çıkıyor.

Uzmanlara göre bu tür çalışmalar, ileride egzersiz yapamayan bireyler için kalp sağlığını taklit eden tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine de katkı sağlayabilir. Egzersizin kalp üzerindeki ‘moleküler etkilerini’ anlamak, yeni tıbbi yaklaşımların önünü açabilir.