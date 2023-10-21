"Köstek değil destek bekliyoruz"

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, 16 Ekim tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tekstil ve hazır giyim sektörlerinde ek vergilerin artırılması kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

İki katıa varan vergi

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yurt içinde gerçekleştirdiği üretimde yoğun olarak kullanılan ve sektörün katma değer üretmesini sağlayan ithal ara mallarda 7 fasıl içinde yer alan yüzlerce üründe gerçekleştirilen ve bazı ürünlerde iki kata kadar varan gümrük vergisi artışlarına tepki gösteren Gündemir, son iki gündür üye ihracatçı firmalardan bu konuda yoğun şikayetler aldıklarını belirtti.

"Karar gözden geçirilmeli"

Ekonomi yönetiminin alınan bu kararı yeniden gözden geçirmesini isteyen Gündemir, “Sektör zaten çok zor şartlarda mücadele ediyor. Son aylarda ihracatta yaşanan gerileme bunun bir göstergesi. Eylül ayında Türkiye geneli hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 12,8 azalarak 1 milyar 674 milyon dolara indi. Eylül ayında yüzde 23,8 gerileyen UHKİB’in ihracatı da 74 milyon dolar oldu. Zaten ihracatta kan kaybediyoruz. Buna ek olarak özellikle üretimde kullanılan hammadde ve ara mallarının gümrük vergilerinde yapılan artış, rekabette zorlanan sektörün elini kolunu bağlayacak, ihracatta gerileme artarak devam edecek” dedi.

Piyasaya başka oyuncular da girdi

Gündemir, “Çin’in piyasaya yeniden girmesi, Hindistan’ın ve bazı Uzakdoğu ülkelerinin üretimlerini artırmasıyla dünyada fiyat odaklı rekabet artmış durumda. Bunun sonucunda en büyük pazarımız Avrupa Birliği’nin yanı sıra Doğu Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında da kayıplar yaşıyoruz. Bir taraftan kur baskısıyla fiyat oluşturmakta zorlanan ihracatçımız, yüksek enflasyonun olduğu ortamda artan girdi maliyetleri nedeniyle de rekabet gücünü kaybediyor. İhracata dayalı büyüme modelinin benimsendiği ülkemizde, hedefe ulaşabilmek için ihracatçıya köstek değil, destek lazım." dedi.