Kostas Mitroglou kimdir nerelidir? Kostas Mitroglou kaç yaşında?
Galatasaray transferde Mbaye Diagne'nin yanı sıra Kostas Mitroglou'yu 1,5 yıllığına kiraladı. Peki Kostas Mitroglou kimdir? Kostas Mitroglou nereli ve kaç yaşında? Kostas Mitroglou hangi takımlarda oynadı?30 Ocak 2019 Çarşamba 13:22
Galatasaray transferde Mbaye Diagne'nin yanı sıra Kostas Mitroglou'yu 1,5 yıllığına kiraladı. Peki Kostas Mitroglou kimdir? Kostas Mitroglou nereli ve kaç yaşında? Kostas Mitroglou hangi takımlarda oynadı?
Kostas Mitroglou 12 Mart 1988 yılında Yunanistan Kavala’da doğdu. Konstantin "Kostas" Mitroğlu, forvet mevkiinde oynayan Yunan millî futbolcudur. Bonservisi Olympiakos takımında olan oyuncu 2011-12 sezonunda Atromitos takımında kiralık olarak oynamıştır.
Oyuncunun trasfer geçmişi
31 Ağu 2017 Benfica - Marsilya
1 Tem 2016 Fulham - Benfica
30 Haz 2016 Benfica - Fulham
6 Ağu 2015 Fulham - Benfica
30 Haz 2015 Olimpiakos Fulham
31 Ağustos 2015 Fulham - Olimpiakos
31 Ocak 2014 Olimpiakos - Fulham
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