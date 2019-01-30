Kostas Mitroglou kimdir nerelidir? Kostas Mitroglou kaç yaşında? Galatasaray transferde Mbaye Diagne'nin yanı sıra Kostas Mitroglou'yu 1,5 yıllığına kiraladı. Peki Kostas Mitroglou kimdir? Kostas Mitroglou nereli ve kaç yaşında? Kostas Mitroglou hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray transferde Mbaye Diagne'nin yanı sıra Kostas Mitroglou'yu 1,5 yıllığına kiraladı. Peki Kostas Mitroglou kimdir? Kostas Mitroglou nereli ve kaç yaşında? Kostas Mitroglou hangi takımlarda oynadı? Kostas Mitroglou 12 Mart 1988 yılında Yunanistan Kavala’da doğdu. Konstantin "Kostas" Mitroğlu, forvet mevkiinde oynayan Yunan millî futbolcudur. Bonservisi Olympiakos takımında olan oyuncu 2011-12 sezonunda Atromitos takımında kiralık olarak oynamıştır. Oyuncunun trasfer geçmişi 31 Ağu 2017 Benfica - Marsilya 1 Tem 2016 Fulham - Benfica 30 Haz 2016 Benfica - Fulham 6 Ağu 2015 Fulham - Benfica 30 Haz 2015 Olimpiakos Fulham 31 Ağustos 2015 Fulham - Olimpiakos 31 Ocak 2014 Olimpiakos - Fulham

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