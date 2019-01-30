0553 313 94 23

Kostas Mitroglou kimdir nerelidir? Kostas Mitroglou kaç yaşında?

Galatasaray transferde Mbaye Diagne'nin yanı sıra Kostas Mitroglou'yu 1,5 yıllığına kiraladı. Peki Kostas Mitroglou kimdir? Kostas Mitroglou nereli ve kaç yaşında? Kostas Mitroglou hangi takımlarda oynadı?

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:22
Kostas Mitroglou kimdir nerelidir? Kostas Mitroglou kaç yaşında?

Galatasaray transferde Mbaye Diagne'nin yanı sıra Kostas Mitroglou'yu 1,5 yıllığına kiraladı. Peki Kostas Mitroglou kimdir? Kostas Mitroglou nereli ve kaç yaşında? Kostas Mitroglou hangi takımlarda oynadı?

Kostas Mitroglou 12 Mart 1988 yılında Yunanistan Kavala’da doğdu. Konstantin "Kostas" Mitroğlu, forvet mevkiinde oynayan Yunan millî futbolcudur. Bonservisi Olympiakos takımında olan oyuncu 2011-12 sezonunda Atromitos takımında kiralık olarak oynamıştır.

Oyuncunun trasfer geçmişi

31 Ağu 2017 Benfica - Marsilya

1 Tem 2016  Fulham  - Benfica

30 Haz 2016 Benfica  - Fulham

6 Ağu 2015  Fulham -  Benfica

30 Haz 2015  Olimpiakos Fulham

31 Ağustos 2015 Fulham - Olimpiakos

31 Ocak 2014 Olimpiakos - Fulham 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:22
  1. Kostas Mitroglou kimdir nerelidir?
  2. Kostas Mitroglou kaç yaşında?
  3. Kostas Mitroglou galatasaray

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kerkük'ün pazarlık konusu yapılmasına izin vermeyeceğiz"
    1. "Kerkük'ün pazarlık konusu yapılmasına..
    2. Çavuşoğlu Bulgaristan Ulusal Meclisi..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden..
    4. Yeni Malatyaspor’dan Hıncal Uluç’a..
    5. Kaybolan Buse'nin babası kroki..
    6. "Para politikası mesajları 'şahin..
    7. S.Arabistan'daki felaketin bilançosu..
    8. Amerika DEAŞ’tan vazgeçmiyor!..
    9. "Dijitalleşme sayısız fayda ve fırsat..
    10. "TİKA sorumluluklarını yerine..
    11. 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fazıl Say..
    13. Sivasspor'da, Kasımpaşa maçı..
    14. Savunmada KOBİ'lerden beklenti artıyor
    15. Gürcistan'daki dev liman projesine..
    16. Şerafettin Yılmaz'dan 'Nurettin Soyer'..
    17. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bereket..
    18. Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Kaşıkçı..
    19. Finansal İstikrar ve Kalkınma..
    20. Mustafa Sarıgül Şişli DSP belediye..
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak