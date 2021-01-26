Kostantiniye neresi? Kostantiniye ne anlama gelir?

Konstantinopolis yani Constantine, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmeden önceki ismidir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun (Bizans İmparatorluğu) başkenti olan Konstantinopolis . İmparator I. (Büyük) Konstantin tarafından 330 yılında Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edildi. Şehrin görkemli bir hal alması, mimari de ve şehircilikte Roma'dan geri kalmaması için büyük bir imar uygulaması yapılmıştır.

İmparator I. (Büyük) Konstantin tarafından gerçekleştirilen bu uygulamalarda imparator bizzat ilgilenmiştir. Konstantinopolis'in anlamı da Konstantin'in şehri anlamına gelmektedir. Konstantinopolis, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fetih edilmiştir. Bu olay ilk çağın kapanması ve orta çağın başlamasına neden olmuştur.

O tarihten 1923 yılına kadar 470 yıl boyunca da Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan şehir daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şehri olmuştur. İstanbul tarihte birçok isimle anılmıştır. İlk önce ''Byzantion'', daha sonra "Augusta Antonina", "Nova Roma" ve "Konstantinopolis", adları verilmiştir. Fetihten sonra “Konstantiniyye”, “Stanpolis”, “Darülhilafe”, “Dersaadet”, “Makarrı Saltanat”, "İslambol", Pây-ı Taht-ı Saltanat ve “Asitane” Şehir son olarak ise 28 Mart 1930 yılında Türk Posta Hizmet Kanunu'nun kabulü ile "İstanbul" adını almıştır.