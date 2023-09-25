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Dünya Kosova'da ulusal yas ilan edildi
Dünya

Kosova'da ulusal yas ilan edildi

Yeniakit Publisher
2023-09-25 04:00:00 -
Kosova'da ulusal yas ilan edildi

Kosova’nın kuzeyinde silahlı Sırp grup ile çıkan çatışmada hayatını kaybeden polis memuru için yarın ulusal yas ilan edildi.

Kosova'da Kuzey Mitroviça’da yer alan Leposavic sınır bölgesindeki silahlı Sırp grup ile çıkan çatışmada hayatını kaybeden polis memuru Afrim Bunjaku için Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ulusal yas ilan etti. Osmani yaptığı açıklamada, "Kosova Anayasası’na göre 25 Eylül 2023 Pazartesi günü öldürülen polis Afrim Bunjaku’nun anısına bir günlük ulusal yas ilan etme kararı alındı” dedi.

Bir polis şehit edildi

Kosova'nın kuzeyinde 30 kişilik silahlı Sırp grup, Kuzey Mitroviça'da yer alan Leposavic sınır bölgesindeki Zveçan Belediyesi'ne bağlı Banjska köyü girişindeki köprüye iki adet plakasız kamyon ile barikat kurarak trafiği kapatmış ve ihbar üzerine bölgeye giden polislere ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu 1 polis hayatını kaybetmiş, 1 polis de yaralanmıştı. Saldırganlar daha sonra Banyska Manastırı’na konuşlanmıştı. Kosova polisinin operasyonu sırasında 3 Sırp saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: İHA

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