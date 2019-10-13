0553 313 94 23

Kosova'da onlarca kişi Sırbistan'dan gelen oy zarflarındaki gazdan etkilendi

Kosova'da 6 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde, Sırbistan'da yaşayan ve oylarını posta yoluyla kullanan Kosovalı Sırpların oylarını sayan onlarca kişi, zarflardan çıkan gazdan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.

13 Ekim 2019 Pazar 19:18
Kosova'da onlarca kişi Sırbistan'dan gelen oy zarflarındaki gazdan etkilendi

Kosova'da 6 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde, Sırbistan'da yaşayan ve oylarını posta yoluyla kullanan Kosovalı Sırpların oylarını sayan onlarca kişi, zarflardan çıkan gazdan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu sözcüsü Valmir Elezi, yaptığı açıklamada, Sayım ve Sonuç Merkezi tarafından Kosova Altyapı Bakanlığı binasında gerçekleşen oy sayımının bu nedenle durdurulduğunu ifade ederken, diğer merkezdeki oy sayma işleminin devam ettiğini belirtti.

Priştine Hastanesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "İkisi hamile olmak üzere 9 kadın hasta, el kaşıntısı şikayetiyle Kosova Üniversite Klinik Merkezine (QKUK) başvurdu. Söz konusu hastalardan ikisinde kusma belirtileri rastlandı. Hepsinde halsizlik ve korku hissi vardı. Tüm vakalarda enfeksiyon bulgusuna rastlanmamış olup genel durumları stabildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Hastalar, oy sandığı içindeki zarfları açtıktan hemen sonra sert bir kokuyu aldıklarını savundu.” denildi.

Ayrıca, Enfeksiyon Bölümünden nöbetçi ekibin söz konusu kişilere gerekli tıbbi yardımı sağladığı ve gereken tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

Kosova Emniyeti Sözcüsü Daut Hoxha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu olayı doğrulayarak, "Polis bu bilgilere sahip ancak şu aşamada detaylar için Kosova Merkez Seçim Komisyonu ve sağlık yetkililerine yönelmeli." dedi.

Oyların sayıldığı sırada Sayım ve Sonuç Merkezi'nde 36 kişinin bulunduğu, olaydan fazla etkilenmeyen kişilere, ambulansla gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi.

Sırbistan'dan posta ile Kosova'ya gelen seçim sandıklarında, Sırbistan'da yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip Kosovalı Sırpların oyları bulunuyor.

Kosova'da 6 Ekim pazar günü yapılan seçimlerde sandıklardan çıkan oyların tamamı sayılırken, engelliler ve posta yoluyla oy kullanan kişilerin oylarının sayımı devam ediyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Kendin Karar Al Hareketi (VV) oyların yüzde 25,49, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 24,82 ve Kosova Demokratik Partisi (PDK) de yüzde 21,24 oy aldı.

Toplam 1 milyon 938 bin 869 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kosova'da, 20 parti ve 4 seçim ittifakından bin 67 milletvekili adayı 120 üyeli meclise girebilmek için yarıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 19:18
  1. Kosova
  2. Sırbistan
  3. Sırbistan oy zarfları
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerin cenazesi defnedildi
    1. Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan..
    2. Başkan Erdoğan'dan Mustafa Akıncı'ya..
    3. ABD Savunma Bakanı: NATO ortağımız..
    4. Mantar toplamak için gittiler... Çok..
    5. Hooijdonk'tan gelen itiraf
    6. Düğün konvoyunda zincirleme kaza:..
    7. MHP'li Bülbül'den KKTC Cumhurbaşkanı..
    8. Suriye Milli Ordusu PKK’nın kampını..
    9. MHP'li Muhammed Levent Bülbül'den KKTC..
    10. Hız tutkunları Antalya'da
    11. Tel Abyad'ın teröristlerden..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz F-35..
    13. Suudi Arabistan'dan Barış Pınarı..
    14. Şırnak'ın 53 köyünde okullar 3 gün tatil
    15. Tel Abyad'ın teröristlerden..
    16. Serdal Adalı İzmir'de Beşiktaşlılarla..
    17. Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan..
    18. Türkiye’den Avrupa'ya PKK çağrısı:..
    19. Teslim olup terör örgütünün gerçek..
    20. Engellilerden 'Barış Pınarı..
    21. Graham iyice zıvanadan çıktı
    22. Şırnak'ta eğitime 3 gün ara verildi
    23. ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması
    24. 'NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta..
    25. Kosova'da onlarca kişi Sırbistan'dan..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topunuz..
    27. Deschamps: Siyasetle ilgimiz yok
    28. Erdoğan'dan sürpriz F-35 çıkışı!..
    29. Erdoğan'ndan Akıncı'ya tarihi uyarı!..
    30. Erdoğan: Topunuz gelseniz Türkiye..
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    “Türkiye öldürdü” dedikleri çocuk daha fazla dayanamayınca rezil oldular!
    “Türkiye öldürdü” dedikleri çocuk daha fazla dayanamayınca rezil oldular!
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı