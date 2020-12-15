  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kosova'da "Çocuk-Aile İlişkisi ve Pandemi Dönemi" söyleşisi dijital ortamda düzenlendi
Aktüel

Kosova'da "Çocuk-Aile İlişkisi ve Pandemi Dönemi" söyleşisi dijital ortamda düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 00:36:35 -
Kosova'da "Çocuk-Aile İlişkisi ve Pandemi Dönemi" söyleşisi dijital ortamda düzenlendi

PRİŞTİNE (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan "Dijital Söyleşiler" kapsamında, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun konuşmacı olduğu “Çocuk-Aile İlişkisi ve Pandemi Dönemi” söyleşisi düzenlendi.

Kosova'daki Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri koordinesinde, Gerçek Derneği iş birliğinde düzenlenen söyleşiye, Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri Müdürü Mehmet Ülker, Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Yıldıray Bayram, Gerçek Derneği Başkanı Ömer Agalar'ın yanı sıra Kosova ve diğer Balkan ülkelerinden çok sayıda ebeveyn ve öğretmen katıldı.

Ülker mesajında söyleşinin, Yunus Emre Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in yeniden düşünmek, yeniden yorumlamak ekseninde ortaya koyduğu yaklaşımların devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Tüm Balkan ülkelerinden gelen katılımcıların heyecanları ve ilgisi yüzünden mutlu olduğunu belirten Ülker, "Sosyal medya üzerinden sorular aldık. O soruların hepsi cevaplanamadı. Bu şu anlama geliyor, inşallah salgın bir an önce biter ve sizi (Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nu) Kosova’da, yüz yüze buradaki insanların gülen sıcak ruhuyla Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde misafir ederiz." dedi.

Gerçek Derneği Başkanı Agalar ise Kosova Türkleri adına Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’na teşekkür etti ve buna benzer söyleşilerin yine düzenlenmesini beklediklerini söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren söyleşide Prof. Dr. Cüceloğlu, aile ilişkisi yanında salgın nedeniyle oluşan durumun bu sürece yansıması ve Kosovalıların merak ettikleri konular hakkında bilgi verdi.

Söyleşi, Yunus Emre Enstitüsünün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbulluları sevindirecek, İmamoğlu'nu ise üzecek haber geldi
Gündem

İstanbulluları sevindirecek, İmamoğlu'nu ise üzecek haber geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile r..
'Yavaş' Mansur! Herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!
Gündem

'Yavaş' Mansur! Herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Belediye Meclisi'nde AK Partililere yönelik, "Fazla konuşuyorsun, zabıtaya at..
Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Bekliyorum
Gündem

Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Bekliyorum

Kabine toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan bir kez daha vatandaşa TL çağrısında bulundu. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızdan birikimler..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay