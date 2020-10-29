Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı Damka'dan Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürlere tepki

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürlerine tepki gösterdi.

Meclisteki oturumda konuşan Damka, son günlerde Avrupa'daki üst düzey devlet idarecilerinden İslam'a karşı hakaret ve iftiraya varan, dinler arası hoşgörü ve saygı değerlerini ortadan kaldırmaya yönelik söylemler duyduklarını anımsatarak, bu söylemlerin istenmeyen sonuçlara sebep olabileceği gibi herkesi dönüşü olmayan bir yola da sürükleyebileceğini vurguladı.

Kosova'nın Paris Büyükelçisi Qendrim Gashi'nin de Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürle ilgili bir paylaşımı retweet ettiğini anımsatan Damka, herkesin bu hususta dikkatli davranması gerekirken Kosovalı büyükelçinin ateşe körükle gider gibi hem kendini hem de Kosova'yı zor bir durumda bıraktığını ifade etti.

Damka, çoğunluğu Müslüman olan bir ülkenin büyükelçisinin İslam karşıtlığı içeren bir mesajı paylaşarak dinler arası hoşgörü ve birlik içinde yaşamanın önemini vurgulayan Kosova Anayasası'nı ve ilkesel değerlerini hiçe saydığını, ülkedeki tüm Müslümanlara hakaret ettiğini ve Kosova'nın imajına telafi edilmesi güç bir zarar verdiğini vurguladı.

Hz. Muhammed'i hedef alan hakaretlerin tüm İslam alemine karşı yapıldığını söyleyen Damka, "Söz konusu dinimizi ve inancımızı zedeleyen davranışlar olduğunda Türk, Arnavut, Boşnak, Roman, Goralı ayırt etmeksizin bu saygısız davranışa hepimiz tepki vermeliyiz. Kaldı ki yüzde 90'ı Müslüman olan bir ülkede buna susmak ve hiçbir adım atmamak bizler için büyük bir ayıptır." dedi.

Damka ayrıca, büyükelçi görevden alınmadığı sürece ülkedeki azınlıkları temsil eden milletvekillerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik kalkınma hakkındaki yasa tasarıları hariç hiçbir şeyi oylamayacağını bildirildi.

Fransız gazetesi Le Figaro'nun yayımladığı Charlie Hebdo'ya ait hakaret içeren karikatür paylaşımını retweet eden Büyükelçisi Gashi'nin bu hareketi, Kosova İslam Birliği ve bazı milletvekillerinin yanı sıra halkın da tepkisini çekti.