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Kosova ile serbest ticaret "resmen" devrede

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin "Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması" kararnamesini imzalamasının, ardından karar resmi gazetede de yayımlandı

14 Haziran 2019 Cuma 11:54
Kosova ile serbest ticaret "resmen" devrede

PRİŞTİNE (AA) - Kosova ile Türkiye arasında serbest ticareti öngören anlaşma resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin "Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması" kararnamesini imzalamasının ardından karar resmi gazetede de yayımlandı. Sözkonusu anlaşma böylelikle yürürlüğe girmiş oldu.

"Serbest Ticaret Anlaşması", Türkiye ile Kosova arasında yaklaşık bir yıl süren müzakerelerin ardından yapılan "Serbest Ticaret Anlaşması" 27 Eylül 2013'te dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Kosova Başbakan Yardımcısı ve Ticaret ve Sanayi Bakanı Mimoza Kusari Lila tarafından Ankara’da düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Kosova İstatistik Kurumu’nun paylaştığı verilere göre, ülkenin Türkiye ile ithalat rakamı toplam ithalatın yüzde 10’luk kısmını oluşturuyor.

Yıl boyunca Kosova Gümrüğü'nden toplanan vergiler, ülke bütçesinin yaklaşık yüzde 65’ini oluşturuyor.

Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından iki ülke arasında ticaret hacminin artması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:54
  1. Hashim Thaçi
  2. Kosova
  3. Serbest Ticaret Anlaşması

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