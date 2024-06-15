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Gündem Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Bakan Fidan'dan yardım istedi!
Gündem

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Bakan Fidan'dan yardım istedi!

Yeniakit Publisher
2024-06-15 03:52:00 -

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Türkçe konuşarak yardım istedi.

Üsküp'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkçe konuştu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Fidan'dan Kosova ile İspanya arasındaki diplomatik ilişkiler için yardım istedi.

Bakan Fidan'ın "Bir şey yapacağız" yanıtı dikkat çekerken, Osmani de, "Lütfen bir şey yapın" ifadelerini kullandı.

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