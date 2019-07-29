Kosova Bisiklet Turu - Milli sporcu Yunus Emre Yılmaz, 2 ve 3. etapları ikinci sırada tamamladı



ANKARA (AA) - Milli bisikletçi Yunus Emre Yılmaz, Kosova Turu'nda iki etap ikinciliği elde etti. Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç etaptan oluşan Kosova Turu'nda milli takım da yarıştı. Milli sporcu Yunus Emre, turda 2 ve 3. etapları ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıktı. Kosova Bisiklet Turu'nda genel klasman birincisi Yunan Charalampos Kastrantas oldu.



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